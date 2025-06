Sustentabilidade em Rondônia é fortalecida durante apresentação do Programa Rural Sustentável

Em Rondônia, o projeto fortalece as cadeias produtivas do café e dos peixes redondos

Com o objetivo de fortalecer ações sustentáveis no meio rural, o governo de Rondônia realizou, nos dias 24 e 25 de junho, a apresentação do Programa Rural Sustentável (PRS) – Amazônia, em Porto Velho. A iniciativa, organizada pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), contou com a participação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), que integra os esforços voltados à promoção de práticas agrícolas que conciliam produção e preservação ambiental.

O PRS – Amazônia é fruto de uma cooperação técnica aprovada por uma instituição financeira internacional, com o Financiamento Internacional do Clima do Governo do Reino Unido. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) é o beneficiário institucional, enquanto a execução do projeto nos estados do Amazonas, Pará e Rondônia é responsabilidade do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS).

Em Rondônia, o projeto fortalece as cadeias produtivas do café e dos peixes redondos, promovendo práticas agrícolas sustentáveis que contribuem para a redução das emissões de gases de efeito estufa e para o aumento da renda dos produtores rurais. Além disso, o PRS reforça as diretrizes do Programa ABC+ em Rondônia, integrando conservação ambiental e desenvolvimento econômico.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, reforçou o compromisso do estado com o desenvolvimento sustentável e destacou a importância de iniciativas que promovam a preservação ambiental aliada à produção rural. “Rondônia tem avançado cada vez mais na construção de políticas públicas que garantam desenvolvimento com responsabilidade. Acreditamos que é possível produzir, gerar renda e, ao mesmo tempo, cuidar do nosso meio ambiente. O PRS é um exemplo de como essa conciliação é possível e necessária para o futuro da Amazônia”, ressaltou.

Segundo o diretor de Governança Climática, Diogo Martins Rosa, a apresentação do PRS – Amazônia é uma oportunidade estratégica para fortalecer o diálogo entre governo, produtores e instituições parceiras em torno da sustentabilidade no campo. “Esse tipo de iniciativa permite que alinhemos esforços e compartilhemos experiências voltadas à construção de um modelo de desenvolvimento rural que respeita os limites ambientais e promove inclusão produtiva. É fundamental que Rondônia siga avançando em políticas públicas que conciliam produção e conservação ambiental de forma equilibrada e eficiente”, afirmou.

O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, destacou que iniciativas como essa são fundamentais para impulsionar o desenvolvimento econômico do estado com foco na sustentabilidade. “Com o apoio à agricultura de baixo carbono e ao uso de tecnologias sustentáveis, Rondônia tem grande potencial para se destacar nacionalmente nas cadeias produtivas do café robusta amazônico e do peixe tambaqui”, concluiu.

Fonte

Texto: Jorge Fernando

Fotos: Frank Néry

Secom - Governo de Rondônia