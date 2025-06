Inspeção em empresas de vistoria veicular garante segurança aos motoristas em Rondônia

Com a finalidade de garantir a execução correta dos serviços ofertados, membros da Diretoria Técnica de Veículos (DTV) do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) iniciaram, na terça-feira (24), na região da Zona da Mata, mais um ciclo de fiscalização nas empresas credenciadas que oferecem serviços no setor de veículos à população.

Competência da Coordenadoria de Credenciamento e Cadastramento do Detran, a fiscalização atua em conformidade com a Portaria 2.599/2015 , que estabelece as diretrizes das instalações físicas das empresas credenciadas para ofertar serviço de vistoria veicular.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, avalia que o trabalho é primordial para garantir a execução e segurança dos serviços ofertados pelos credenciados, uma vez que estes representam o governo do estado.

OBJETIVO

O objetivo das fiscalizações é garantir a prestação de serviços com qualidade para o cidadão

A missão iniciou com visita aos municípios de Santa Luzia d’Oeste, Alta Floresta d’Oeste e Alto Alegre dos Parecis. Nesses locais, os membros da comissão visitaram as empresas e, em algumas delas, notificaram os proprietários para sanar irregularidades.

O objetivo da equipe do Detran é manter esse trabalho ativo para levar um serviço de qualidade ao cidadão, garantindo segurança nas ruas das cidades do estado.

O diretor geral do Detran-RO, Sandro Rocha, destaca que, em Rondônia, 45 empresas de vistoria veicular são credenciadas à autarquia, ampliando os serviços para quase todos os municípios, além de fortalecer a atuação do Departamento perante a sociedade. “Ano passado todas essas empresas foram vistoriadas, pois esse é o nosso compromisso com o cidadão”.

PARÂMETROS

Durante as fiscalizações, os membros analisam a documentação apresentada no ato do credenciamento, os equipamentos necessários, como: o Translux (aparelho que mede a luminosidade entre o vidro e interior do veículo; Boroscópio (câmera que consegue visualizar números do chassi e motor do veículo); e Paquímetro Digital (aparelho que analisa os sulcos dos pneus), além da estrutura física do estabelecimento.

O gerente de Controle de Credenciamento e Cadastramento, da DTV,Lincon Fannuel, destacou que o trabalho acompanha a portaria vigente, seguindo o passo a passo para a resolução da inconformidade. “Todo ano o Detran fiscaliza essas empresas. Nessas que visitamos, encontramos irregularidades e os proprietários têm 10 dias para apresentarem a solução. Nosso objetivo é garantir a oferta do serviço de forma prudente e responsável”.

Fonte

Texto: João Muniz

Fotos: João Muniz

Secom - Governo de Rondônia