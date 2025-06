Governo de SP estrutura hub internacional para transformar audiovisual em ativo econômico global

O Governo de São Paulo realiza entre os dias 3 e 13 de julho a primeira edição do São Paulo Audiovisual Hub (SPAH), evento internacional voltado à formação de profissionais, articulação de negócios e promoção da produção paulista no mercado global. Com sede na FAAP, na capital, a iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com produção da Associação Paulista Amigos da Arte (APAA), reúne mais de 200 profissionais do Brasil e de 25 países, entre representantes de festivais como Cannes, Berlim e Rotterdam, plataformas como Amazon Studios, agentes de vendas internacionais, distribuidoras, canais de televisão, consultores e instituições públicas do setor.