Operações reforçam cuidados no trânsito e combate à condução sob efeito de álcool

Com objetivo de salvar vidas no trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) realiza rotineiramente ações de fiscalização em pontos estratégicos nos municípios rondonienses, prevenindo que sinistros envolvendo condutores sob efeito de álcool aconteçam. Durante uma “Operação Lei Seca” realizada no mês de junho, em Jaru, agentes de fiscalização da Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de trânsito (DTFAT) flagraram um motociclista sob efeito de álcool transportando um menor. Com ênfase nesta situação, perigosa e contra legislação de trânsito, o Departamento faz um alerta a população quanto a importância de conhecer a legislação sobre o transporte adequado de crianças em motocicletas.

Segundo o artigo 244 -V do CTB , é proibido transportar menores de 10 anos em motocicletas, salvo se forem capazes de cuidar da própria segurança, o que não se aplica a menores de cinco anos, como no caso constatado. E ainda, é crime de trânsito a condução de veículo sob influência de álcool quando o teste do etilômetro ultrapassa 0,34 mg/L, conforme o artigo 306 .

Dados do Detran-RO apresentam que, nos meses entre janeiro a junho, foram registradas 2.682 autuações por alcoolemia durante as ações de fiscalizações realizadas em todo o estado. Além disso, 46 notificações envolvendo transporte de crianças foram anotadas durante as abordagens no mesmo período.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, enfatizou que o foco das ações de trânsito não é punir, mas proteger as vidas. “Flagrantes como esse mostram a importância da presença dos nossos agentes nas ruas, orientando e informando sobre as boas práticas e respeito ao próximo e às leis. ”

Fonte

Texto: Michele Carvalho e Jarlana Davy

Fotos: Jarlana Davy

Secom - Governo de Rondônia