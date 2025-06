Polícia Penal recebe homenagem em reconhecimento ao trabalho dos profissionais que atuam dentro e fora das unidades prisionais do Rondônia

A solenidade simboliza o reconhecimento público ao trabalho dos profissionais, que atuam dentro e fora das unidades prisionais do estado

Com o intuito de reforçar a valorização da atuação operacional da Polícia Penal que vêm se destacando em ações estratégicas no combate às facções criminosas em Rondônia, a Câmara Municipal de Porto Velho realizou, nesta segunda-feira (23), uma sessão especial de aplausos em homenagem aos servidores foi realizada na segunda-feira (23) na Câmara Municipal de Porto Velho. A solenidade simboliza o reconhecimento público ao trabalho dos profissionais, que atuam dentro e fora das unidades prisionais do estado.

A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), por meio da Polícia Penal, foi homenageada pelo destaque pela participação decisiva nas operações Máximus e Aliança Pela Vida, que resultaram em ações integradas e efetivas contra o crime organizado no estado.

HONRA AO MÉRITO

A homenagem evidencia os avanços conquistados por meio de ações coordenadas, reforçando a importância do trabalho em equipe para garantir resultados duradouros. A moção reconhece institucionalmente o papel estratégico desses profissionais, que atuam dentro das unidades prisionais e em ações preventivas e operacionais externas.

Para o secretário-adjunto da Sejus, Ebenézer Moreira, a homenagem não é apenas uma formalidade, é o reconhecimento institucional de uma entrega, feita por policiais penais que se dedicam à proteção da sociedade.

