'É hora de uma mudança estrutural na região central de SP', diz Afif sobre Novo Centro Administrativo Campos Elíseos

O projeto do novo centro administrativo do Estado de São Paulo ganhou seu edital nesta terça-feira (24) . Empresas interessadas em assumir o projeto têm até o dia 6 de outubro para apresentar propostas. Uma vez escolhida, as obras devem se iniciar em 2027 e ser entregues em 2030. Em entrevista à Agência SP, o secretário de Projetos Estratégicos do Estado, Guilherme Afif, detalhou o projeto.