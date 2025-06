SuperAção SP: Alesp aprova projeto que rompe ciclo da pobreza no estado

Os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovaram, nesta terça-feira (24), o projeto do Governo do Estado que cria o programa SuperAção SP . Voltado à superação da pobreza em todo o território paulista, o programa foi encaminhado à Alesp em maio e tramitou em regime de urgência. O Projeto de Lei 482/2025 recebeu 51 votos favoráveis e 14 contrários e agora segue para sanção do governador Tarcísio de Freitas.