Governo amplia resposta a incêndios florestais e Operação Verde Rondônia alcança mais de 180 focos combatidos

Atento ao período mais seco do ano, favorável à propagação de fogo, o governo do estado realiza até novembro, a fase combativa da Operação Verde Rondônia (OVR) , coordenada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) com a atuação de 259 militares em campo, monitoramento aéreo e terrestre, uso de tecnologia de ponta, 15 bases descentralizadas e 17 integradas. Desde o início da operação, no dia 2 de junho, até segunda-feira (23), já foram combatidos 189 focos.

Em comparação com o mesmo período de 2024, houve uma redução de 58% do registro de focos de calor, demostrando a eficácia da intensificação das ações preventivas realizadas no estado. O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou que o estado tem se cercado de todos os cuidados para a proteção da população e do meio ambiente neste período de verão amazônico .“O governo de Rondônia fortaleceu as estratégias de atuação para a estiagem de 2025, desde a governança ambiental, medidas preventivas, preparação dos combatentes até as tecnologias utilizadas.”

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, coronel BM Nivaldo de Azevedo Ferreira, garante que o planejamento e investimento realizados, de forma antecipada, dão base para uma resposta muito mais rápida e precisa aos incêndios florestais nesta temporada no estado. “A vigilância é constante. Com apoio de monitoramento e logística estratégica, as guarnições são mais ágeis para chegar diretamente aos focos de incêndio e estão preparadas e com equipamentos adequados para o combate”, enfatizou.