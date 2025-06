Rondônia dá primeiro passo para atualização do protocolo nacional e estruturação da Linha de Cuidado das Hepatites Virais

Com foco na atualização do protocolo clínico e na qualificação da rede de atenção, Rondônia sedia, de 24 a 27 de junho, a primeira oficina nacional oficializada pelo Ministério da Saúde voltada à construção da Linha de Cuidado das Hepatites Virais. A iniciativa marca um passo estratégico para padronizar fluxos assistenciais, ampliar o acesso ao diagnóstico e tratamento das hepatites B, C e D no Sistema Único de Saúde (SUS).

Realizada em um hotel de Porto Velho, a oficina reúne profissionais de saúde das regiões do Vale do Jamari e Madeira Mamoré, além de gestores estaduais e municipais, especialistas do Ministério da Saúde, pesquisadores e representantes da sociedade civil. A programação inclui palestras técnicas, oficinas práticas e mesas de discussão voltadas à organização da rede de atenção e definição de responsabilidades entre os diferentes níveis de gestão.

O governo de Rondônia deu início na terça-feira (24) à Oficina de Construção da Linha de Cuidado das Hepatites Virais, realizada pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO). A atividade integra os esforços para eliminar as hepatites virais como problema de saúde pública até 2030 — meta pactuada com a Organização Mundial da Saúde (OMS). O estado, que enfrenta desafios como o diagnóstico precoce e a cobertura em áreas remotas, aposta na construção coletiva da linha de cuidado como ferramenta central para avançar no enfrentamento da doença.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a mobilização reflete um esforço conjunto entre governo, profissionais da saúde e sociedade civil para combater a doença. “O governo segue trabalhando para fortalecer o acesso à saúde pública, além defavorecer a promoção da qualidade de vida do cidadão, investindo em iniciativas que proporcionam mais bem-estar aos rondonienses”, salientou.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Durante a abertura do evento, o diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, ressaltou o compromisso do estado com o fortalecimento das políticas públicas de saúde. “Rondônia tem avançado com responsabilidade e dedicação na construção de estratégias mais eficazes para o enfrentamento das hepatites virais. Esta oficina é um marco importante para pactuar caminhos mais sólidos e integrados com todos os entes envolvidos.”

Representando o Ministério da Saúde, o consultor técnico Elton Carlos de Almeida, celebrou a relevância histórica da oficina. “Esta é a primeira oficina nacional oficializada pelo Ministério da Saúde, e está sendo realizada justamente aqui, em Rondônia. É uma oportunidade de construirmos juntos o nosso planejamento estratégico, com participação ativa dos municípios e das regiões. Agradecemos à coordenação local e aos parceiros pelo empenho e mobilização. Rondônia dá exemplo ao Brasil com esta iniciativa”, afirmou.

HOMENAGEM

Homenagem ao pesquisador, dr. Juan Villalobos Salcedo

Um dos momentos mais emocionantes da cerimônia foi a homenagem prestada ao médico infectologista, dr. Juan Villalobos Salcedo, coordenador do Ambulatório de Hepatites Virais do Centro de Pesquisa em Medicina Tropical (Cepem/RO) e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Reconhecido por sua atuação de mais de 30 anos na área, ele compartilhou a trajetória do serviço.

“Começamos pequenos, com poucos recursos, mas formamos uma equipe dedicada e comprometida, que hoje é referência. Graças a uma parceria com o laboratório de biologia molecular da Fiocruz Rondônia, conseguimos desenvolver um kit de diagnóstico para hepatite delta que virou referência nacional e será distribuído em todo o Brasil. Receber esse reconhecimento é motivo de grande emoção e gratidão”, declarou.

De acordo com dados da Agevisa/RO, entre 2020 e 2024, foram notificados 2.567 casos de hepatites virais em Rondônia — sendo 1.796 do tipo B, 686 do tipo C, 68 co-infecções B+D e 17 do tipo A. A região ainda enfrenta desafios como o diagnóstico tardio, especialmente entre populações vulneráveis e em áreas de difícil acesso.“Estamos trabalhando para ampliar a testagem, descentralizar o tratamento e reforçar a prevenção. À testagem rápida está disponível gratuitamente nas unidades de saúde dos 52 municípios”, afirmou a coordenadora estadual da vigilância das hepatites virais, Francilene Miranda.

O evento segue até sexta-feira (27), sendo que no dia 26 acontece as oficinas de construção da linha de cuidado e no dia 27 o encontro permitirá a atualização do protocolo da hepatite, um passo decisivo para a estruturação da Linha de Cuidado das Hepatites Virais no estado, estabelecendo fluxos assistenciais claros, integração entre atenção básica e especializada, e estratégias para monitoramento contínuo.

