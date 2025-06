Convênios entre o governo de RO e municípios possibilitam melhoria na sinalização viária, reduzem sinistros e salvam vidas

O Detran-RO vem intensificando diálogo com as prefeituras e disponibilizando seus técnicos para auxiliar na melhoria da sinalização viária dos municípios

Omunicípio de Ariquemes vai receber um importante reforço na promoção da segurança no trânsito. O governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) vai repassar quase R$ 6 milhões para a melhoria da sinalização viária vertical e horizontal das principais avenidas. O convênio entre os entes será assinado na próxima terça-feira (1º). A medida faz parte de um pacote de ações da Autarquia com os municípios, com o objetivo de promover a segurança, reduzir sinistros e salvar vidas.

O Detran-RO vem intensificando o diálogo com as prefeituras, colocando seu corpo técnico à disposição para auxiliar as cidades na construção de projetos e estudos que melhorem suas sinalizações. Atualmente, o Departamento atua diretamente na segurança viária dos 52 municípios rondonienses.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, além da prudência de cada condutor, os investimentos em sinalização adequada ajudam a evitar muitos acidentes e salvar vidas. “A parceria com as prefeituras é essencial para que as ações cheguem aos municípios e tragam benefícios reais para a população”, salientou.

MUNICÍPIOS BENEFICIADOS

O Detran-RO mantém em execução 16 convênios de sinalização com os municípios, sete deles firmados no último ano, com R$ mais de 6 milhões em repasses para Teixeirópolis, Chupinguaia, Mirante da Serra, São Miguel do Guaporé, Campo Novo de Rondônia, Cerejeiras e Seringueiras.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, aponta que outros 34 pretensos convênios estão em fase de estudo técnico ou elaboração de projeto. A meta é que até o final de 2025 os convênios cheguem a pelo menos 15 novos municípios, ampliando, ainda mais, a cobertura da sinalização viária em Rondônia.

ELABORAÇÃO DOS CONVÊNIOS

Para garantir eficiência na aplicação de recursos, o Detran-RO aprimorou o formato de trabalho. Através do banco de dados do órgão, é possível identificar os pontos com maior número de sinistros no município e desenvolver um projeto específico para aquela região. Esse processo envolve a realização de mapeamentos, relatórios de recomendações e estudos técnicos, que são submetidos às prefeituras antes da execução.

“Nosso trabalho se tornou mais eficaz com a participação ativa das equipes de engenharia de tráfego do Detran-RO. Antes, as prefeituras apresentavam os projetos, mas hoje somos responsáveis pela elaboração dos estudos técnicos, garantindo celeridade e aplicabilidade dos recursos, além de promovermos a segurança da população”, enfatizou o diretor-geral do Detran-RO.

A diretora Técnica de Engenharia e Tráfego do Detran-RO, Eva Cristina, explicou que o órgão monitora o andamento dos trabalhos realizados em cada município conveniado, assegurando que a execução seja feita conforme o planejamento.

IMPORTÂNCIA DA SINALIZAÇÃO

As sinalizações de trânsito contribuem para o fluxo contínuo de veículos, evitando engarrafamentos e otimizando o tempo de deslocamento. Também possuem papel educativo, reforçando o respeito às leis de trânsito e promovendo a convivência harmoniosa entre todos os usuários da via.

A sinalização informa sobre condições da via (curvas perigosas, obras, lombadas) e alerta sobre riscos, permitindo que os condutores ajustem sua condução de forma preventiva.

A sinalização ajuda a manter a ordem nas vias, definindo:

Sentido de circulação (mão única ou dupla)

Prioridade de passagem

Regras de estacionamento

Placas de Pare – evitam colisões em cruzamentos

Faixas de pedestres – indicam locais seguros para atravessar

