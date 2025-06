Pavimentação da RO-TransRondônia chega à etapa final com obras no Trevo da Pedra

Apavimentação da TransRondônia, também conhecida como 370, rodovia do boi, está prestes a ser concluída. O Lote 05, que compreende os últimos quilômetros da rodovia entre o município de Corumbiara e o Trevo da Pedra no Cone Sul do estado, está recebendo a aplicação da capa asfáltica e serviços de terraplanagem, consolidando os 84 quilômetros previstos em pavimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

Além da pavimentação, o Lote 05 conta com importantes dispositivos de segurança que vai contribuir para a fluidez no trânsito, como a implantação de uma terceira faixa em trechos estratégicos e a construção de passagem de fauna, garantindo mais segurança para animais silvestres e motoristas.

As obras na TransRondônia estão seguindo com rapidez

A obra faz parte de um grande projeto de infraestrutura que já finalizou e sinalizou os quatro primeiros lotes, contribuindo para a melhoria da trafegabilidade e integração regional. A rodovia é um importante eixo de mobilidade para o Cone Sul, facilitando o transporte de cargas e de passageiros.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a entrega completa da TransRondônia representa um marco para o estado. “Essa rodovia é um sonho antigo da população. Estamos fazendo história, investindo em infraestrutura para impulsionar a economia e garantir mais segurança para quem trafega,” destacou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, ressaltou que a obra está sendo executada com excelência técnica. “É um projeto de alto padrão, pensado para durar e resistir ao tempo. Toda a equipe está empenhada em finalizar esse último trecho com e agilidade, o governo do estado vai entregar uma das obras mais importantes dos últimos anos, conectando regiões, fortalecendo a produção e gerando desenvolvimento sustentável.”

O responsável pela obra, engenheiro Diego Delani, explicou que os trabalhos seguem ritmo acelerado. “Estamos nos ajustes finais, com equipes na aplicação da capa asfáltica e na preparação do acesso ao Trevo da Pedra. Esse lote ainda recebeu melhorias importantes como terceira faixa e passagem de fauna, o que reforça o compromisso com a segurança e a preservação ambiental.”

Fonte

Texto: Antonia lima

Fotos: George Henrique

Secom - Governo de Rondônia