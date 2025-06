Sistema de IA da PM de SP realiza mais de 1 milhão de atendimentos pelo 190

Em pouco mais de um ano de operação, o sistema de inteligência artificial da Polícia Militar de São Paulo superou a marca de 1 milhão de atendimentos por meio do telefone 190. Desenvolvida pelo Centro de Operações da PM (Copom), a tecnologia — apelidada de “Mike” — atua no despacho automatizado de ocorrências de perturbação do sossego, o que tem contribuído para desafogar o serviço e liberar o atendimento para casos emergenciais.