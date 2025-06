O Governo de São Paulo publicou nesta terça-feira (24) o edital de concessão administrativa do Novo Centro Administrativo Campos Elíseos, um dos maiores projetos urbanos em desenvolvimento na capital paulista. Com investimento estimado em mais de R$ 5,4 bilhões, a iniciativa integra o Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP).