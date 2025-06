Em reunião híbrida, governo de RO coordena instituição do Conselho Estadual de Controle Interno

Em uma ação estratégica para o fortalecimento da governança e da transparência na administração pública, o governo de Rondônia, por meio da Controladoria-Geral do Estado (CGE-RO), coordenou nesta segunda-feira (23), reunião para a aprovação do Estatuto e a criação do Conselho Estadual de Controle Interno (Coneci), com a eleição do corpo diretivo. A deliberação ocorreu durante reunião híbrida realizada no Edifício Rio Jamari do Palácio Rio Madeira, em Porto Velho, marcando um avanço significativo na articulação entre os órgãos de controle interno estaduais e municipais.

A reunião contou com a presença de representantes dos municípios de Porto Velho, São Felipe do Oeste, Pimenta Bueno, Governador Jorge Teixeira, Machadinho D’Oeste, Nova Mamoré, Rolim de Moura, Costa Marques e Cacoal.

O Coneci é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter consultivo, deliberativo e de articulação, com o objetivo de promover a integração entre os órgãos de controle interno dos entes estaduais e municipais, estimulando a cooperação técnica e a melhoria contínua dos sistemas de controle.

Desde o 1º Encontro Estadual de Controle Interno, realizado em maio de 2024 no município de Ji-Paraná, a ideia para a criação do Coneci vinha sendo discutida. A criação do Coneci vem com base em orientações do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) e no estado de Rondônia, a iniciativa é da CGE-RO e da Controladoria-Geral do Município de Porto Velho (CGM-PVH).

Durante a reunião, foram eleitos por unanimidade os seguintes membros para o Corpo Diretivo do Coneci para o mandato de dois anos:

• Presidente: Rogério Antônio Carnelossi

• Vice-presidente: Jhony Milson Oliveira Martins

• Secretário Executivo: William Soares Sousa

• Junta Fiscal: Eliane Silveira da Paz; Eveline Patrícia Horste; Josiane Carvalho Brito

Para o controlador-geral do estado, José Abrantes Alves de Aquino, a formalização do Coneci representa um passo essencial para o fortalecimento da rede de controle interno em Rondônia. “A criação e consolidação do Coneci demonstram o compromisso dos entes públicos com a transparência, o aprimoramento da gestão e a união de esforços para o devido desenvolvimento de políticas públicas para o bem da sociedade. A CGE tem orgulho de contribuir com esse momento histórico para o controle interno do nosso estado”, declarou,

O presidente eleito do Coneci, Rogério Carnelossi, destacou a responsabilidade e a relevância do Conselho como um fórum permanente de cooperação. “O Coneci nasce com uma missão nobre: unir os profissionais de controle interno dos municípios e do estado para trocar experiências, construir soluções conjuntas e elevar a qualidade da gestão pública”. Já o vice-presidente eleito, Jhony Milson Oliveira Martins, declarou que fazer parte do corpo diretivo do Coneci “será um verdadeiro catalisador de boas práticas, realizando as ações com humildade e dedicação”,.pontuou

A aprovação do Estatuto e a eleição do Corpo Diretivo marcam oficialmente o início das atividades do Coneci, reforçando o protagonismo de Rondônia na promoção de políticas públicas pautadas na integridade, no controle e na responsabilidade fiscal.

Fonte

Texto: Richard Neves

Fotos: Vitória Gonzaga

Secom - Governo de Rondônia