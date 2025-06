Junho Vermelho: campanha de doação de sangue acontece neste sábado, 28, em Porto Velho

A ação acontece das 10h às 16h, com atendimento ao público, no Acesso F, visando ampliar os estoques de sangue e facilitar o acesso dos doadores

No próximo sábado (28), acontece uma campanha especial de doação de sangue, realizada pelo governo de Rondônia em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Rio Madeira, nº 3.288, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho. A ação acontece das 10h às 16h, com atendimento ao público no Acesso F, visando ampliar os estoques de sangue e facilitar o acesso dos doadores em um dos locais de maior circulação da Capital.

A iniciativa reforça o compromisso da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) em buscar estratégias para garantir a segurança transfusional nas unidades de saúde do estado. A campanha, realizada em parceria com o estabelecimento comercial, integra as ações do Junho Vermelho, mês dedicado à conscientização sobre a importância da doação regular de sangue.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações externas aproximam os serviços públicos da população. “Garantir o abastecimento dos estoques de sangue é essencial para o fortalecimento da hemorrede. Investimos em estrutura, equipamentos e campanhas de mobilização que salvam vidas. Nossa missão é facilitar cada vez mais o acesso das pessoas que querem ajudar”, salientou.

A presidente da Fhemeron, Gabriele Moreira Gaspar, explicou que a escolha do estabelecimento comercial como local de coleta tem como objetivo ampliar o alcance da campanha. “Sabemos que muitas pessoas frequentam o espaço nos finais de semana. Por isso, levar a equipe para lá é uma forma de tornar o ato de doar sangue ainda mais acessível e prático.”

Além da estrutura para coleta, os doadores receberão orientações sobre os critérios para doação, a importância de manter o hábito e a relevância que apenas uma bolsa de sangue pode ter na vida de até quatro pessoas.

A campanha conta com a participação dos servidores da Fhemeron e o apoio logístico do estabelecimento comercial, que cedeu o espaço para a realização da coleta. A expectativa é mobilizar um grande número de voluntários durante o dia.

Fonte

Texto: Dinho Nascimento

Fotos: Frank Nery

Secom - Governo de Rondônia