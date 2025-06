Trechos da RO-492 recebem nova capa asfáltica entre Parecis e a RO-491

Amelhoria da trafegabilidade na região da Zona da Mata avança com a aplicação de nova capa asfáltica em trechos específicos da RO-492, no segmento que liga o município de Parecis à RO-491 (Linha 45), em São Felipe d’Oeste. Ao todo, estão sendo contemplados 3,5 quilômetros de extensão. A obra está sendo executada pela equipe da 4ª Usina de Asfalto do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), após a conclusão dos serviços de terraplenagem realizados pela Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF) do órgão.

Os trabalhos começaram na segunda-feira (16) e fazem parte dos investimentos do governo de Rondônia na recuperação da malha viária, essencial para o escoamento da produção agrícola e pecuária da região.

Equipe está empenhada, trabalhando inclusive durante o período noturno, feriados e finais de semana

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, investimentos como este são fundamentais para fortalecer a economia local. “A recuperação das rodovias é uma das prioridades do governo do estado, elas são vitais para garantir o desenvolvimento, o transporte da produção e a segurança da população”, ressaltou.

De acordo com o gerente da 4ª Usina de Asfalto, Thiago Moreira, a pavimentação utiliza Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com 5 centímetros de espessura, garantindo mais resistência e durabilidade. “Nossa equipe está empenhada, trabalhando inclusive durante o período noturno, feriados e finais de semana, para garantir que a obra seja concluída no menor tempo possível, sem perder a qualidade”, destacou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, explica que, após a aplicação do asfalto, os trechos receberão a sinalização horizontal. “Logo após a pavimentação, a equipe de sinalização fará a pintura das faixas centrais e laterais, assegurando mais segurança para quem trafega pela rodovia”, reforçou.

Para a empresária Maria de Lourdes, que atua no setor agropecuário, as melhorias na RO-492 são motivo de comemoração. “É uma conquista enorme para nós. A qualidade dessa pavimentação vai ajudar muito no transporte da produção, reduzir custos e trazer mais segurança para todos que dependem dessa rodovia”, concluiu.

Fonte

Texto: Ricardo Barros

Fotos: Ricardo Barros

Secom - Governo de Rondônia