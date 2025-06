Educação de trânsito e serviços veiculares são levados pelo Detran-RO ao programa Rondônia Cidadã

Omunicípio de Cujubim, localizado a 220 quilômetros de Porto Velho, recebeu mais uma etapa do programaRondônia Cidadã, que oferece atendimentos gratuitos para a população. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) é parceiro do projeto, atuando com serviços essenciais e atividades de educação de trânsito para condutores e pedestres. O objetivo é conscientizar as pessoas, promovendo a redução de sinistros e mortes no trânsito.

Na ação, realizada no sábado (21), o Detran-RO ofertou serviços como emissão de documentos de veículos, impressão de taxas e coleta biométrica para renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com apoio das equipes das Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretrans) de Cujubim, Ariquemes e Rio Crespo.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

Crianças e adultos participaram de uma programação lúdica e educativa com jogos e brincadeiras

Durante o evento, que ocorreu na Escola Estadual Antônio Francisco Lisboa, crianças e adultos participaram de uma programação lúdica e educativa organizada pela Escola Pública de Trânsito (EPTran). Pintura de desenhos, contação de histórias, dominó do trânsito, jogo da memória e o circuito “complete o percurso sem cair no obstáculo” fizeram parte da iniciativa que reforça, desde cedo, a importância do comportamento seguro nas vias.

SORTEIO

Como parte das ações, o Detran-RO realizou o sorteio de uma bicicleta e um capacete, tendo como ganhadora a pequena Júlia Stella Falcão de Souza, de 3 anos, moradora do setor 2, no município de Cujubim.

Segundo o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, “o Departamento tem atuado com responsabilidade social, levando serviços e conscientização para todas as regiões de Rondônia. Estar em Cujubim é mais uma forma de reforçar nosso compromisso com a segurança viária, com a vida, e com o cidadão rondoniense,” destacou .

Para o diretor da EPTran, Fábio Duarte, “a ação cumpriu um papel essencial, de unir cidadania e educação, pois as crianças aprendem brincando, e os adultos entendem que o trânsito seguro começa com atitudes conscientes. É esse o legado que queremos deixar”, frisou.

Fonte

Texto: Miro Costa

Fotos: Miro Costa

Secom - Governo de Rondônia