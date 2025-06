Governo de RO inicia recuperação dos 25 km da Rodovia-490 entre Alto Alegre dos Parecis e Rodovia-383

Garantir estradas em boas condições é fundamental para o desenvolvimento econômico, social e para a segurança dos motoristas que utilizam diariamente as rodovias da região da Zona da Mata. Nesse sentido, o governo de Rondônia iniciou na terça-feira (17), os serviços de manutenção nos 25 quilômetros da RO-490, no trecho que liga o município de Alto Alegre dos Parecis à RO-383.

A obra, executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), através da 4ª Usina de Asfalto, envolve serviços de fresagem e aplicação de massa asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), garantindo mais durabilidade, segurança e trafegabilidade para quem depende da rodovia, que é essencial para o escoamento da produção agrícola e pecuária da região.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos na recuperação das estradas é fundamental para o desenvolvimento dos municípios. “Estradas em boas condições representam mais desenvolvimento, mais oportunidades e mais segurança. Vamos seguir trabalhando para garantir infraestrutura de qualidade, beneficiando quem vive, trabalha e produz em Rondônia”, salientou.

Manutenção iniciou pelo município de Alto Alegre dos Parecis sentido ao trevo da RO-383

De acordo com o gerente da 4ª Usina de Asfalto, Thiago Moreira, os trabalhos foram intensificados com a chegada do verão amazônico, quando o clima seco favorece a execução das obras. “Nossa equipe está atuando de forma acelerada, inclusive durante feriados e finais de semana, para garantir que a rodovia seja recuperada o mais rápido possível, oferecendo ainda mais segurança e conforto para todos”, afirmou.

O coordenador das usinas de asfalto, Lucas Albuquerque, esteve in loco acompanhando os trabalhos junto com o gerente da 4ª Usina de Asfalto e destacou que a atuação das equipes tem sido fundamental para garantir a qualidade e a agilidade na execução das obras. “Estamos acompanhando de perto cada etapa, garantindo que o serviço siga os padrões de qualidade determinados pelo DER”, frisou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, ressaltou que os serviços na RO-490 fazem parte do plano permanente de manutenção das rodovias estaduais. “Estamos executando um trabalho contínuo em várias regiões do estado, priorizando sempre a qualidade e a segurança. Nosso objetivo é garantir uma malha viária trafegável, segura e que atenda às necessidades da população e dos setores produtivos de Rondônia.”

Fonte

Texto: Ricardo Barros

Fotos: Marcelo Wunch

Secom - Governo de Rondônia