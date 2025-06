Escolas de SP abrirão as portas durante as férias para oferecer almoço para os alunos; inscrições vão até dia 27

As escolas da rede estadual de São Paulo recebem, até a próxima sexta-feira (27), as inscrições para o almoço nas férias, que será ofertado em 3.700 unidades de ensino durante o recesso do mês de julho. Para que os estudantes recebam as refeições, os responsáveis pelos estudantes devem manifestar interesse por meio da Secretaria Escolar Digital (SED) ou diretamente nas escolas de seus filhos.