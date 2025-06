Soluções sustentáveis com protagonismo da Ater Pública são destacas pelo governo de RO

AEntidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) foi um dos destaques no encontro promovido pelo Conselho Deliberativo da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Assistência Técnica, Extensão Rural e da Pesquisa (Faser), realizado na terça-feira (17). O evento contou com a participação de entidades como Asbraer, Emater-PA e Emater-DF, que apresentaram experiências relacionadas à agricultura sustentável e às mudanças climáticas. Rondônia teve papel de destaque pelas ações desenvolvidas pela assistência técnica e extensão rural (Ater) pública no enfrentamento dos desafios ambientais e no desenvolvimento de uma agricultura sustentável.

Representando a Emater-RO e a Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural (Asbraer), o diretor-presidente, Luciano Brandão, destacou as principais ações desenvolvidas pela Ater pública e reforçou o papel estratégico da Região Norte, que sediará a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), no debate climático global. “Podemos dizer que, em nível nacional, os serviços de assistência técnica e extensão rural, que chamamos de Ater pública, atua com quatro vertentes principais: o estímulo a técnicas agroecológicas, a conservação dos recursos hídricos, a recuperação de áreas degradadas e a educação ambiental”, ressaltou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o estado reforça seu compromisso com uma agricultura de baixo carbono, socialmente justa e ambientalmente responsável. “O governo do estado tem adotado medidas para proteção da população, dos produtores rurais e também do desenvolvimento do nosso estado”, ressaltou.

Entre os destaques de Rondônia, o diretor-presidente da Emater-RO citou três iniciativas emblemáticas: o projeto CarbCafé, o Monitoramento das Chuvas e o Plano Setorial para Adaptação à Mudança do Clima, Baixa Emissão de Carbono e Desenvolvimento Sustentável na Agropecuária (GGE/ABC+/RO)

PROJETO CARBCAFÉ

O projeto CarbCafé – Café Amazônico com pegada de carbono positiva – é uma iniciativa inédita no país, liderado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em parceria com os Cafeicultores Associados da Região Matas de Rondônia (Caferon), uma instituição financeira e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), que visa mapear e estimar o estoque de carbono na cafeicultura de 15 municípios que integram a região Matas de Rondônia.

“Esse projeto desenvolveu uma calculadora de carbono voltada para as lavouras de Café Robusta Amazônico, típica da agricultura familiar de Rondônia, capaz de estimar o volume de carbono sequestrado pelas plantações, o que contribui para evidenciar o papel ambiental dos produtores locais”, explicou o diretor-presidente da Emater-RO.

A iniciativa será integrada à vitrine de soluções verdes da COP 30, que será realizada em novembro deste ano, em Belém, como exemplo de produção sustentável com potencial de acesso a mercados de crédito de carbono e valorização do café produzido na região amazônica.

MONITORAMENTO DAS CHUVAS

Os pluviômetros estão distribuídos em pontos estratégicos do estado

Com o período de estiagem na Amazônia, a Emater-RO desenvolve um sistema de monitoramento de chuvas que conta hoje com mais de cem pluviômetros distribuídos em pontos estratégicos do estado. Os dados são coletados por extensionistas da Autarquia e podem ser acompanhados por meio da plataforma digital disponibilizada na página da Emater-RO para toda a população.

A ação visa antecipar cenários de crise hídrica, orientando os produtores quanto ao planejamento de safra, manejo do solo e uso racional da água. Essa coleta de dados climáticos, aliada à assistência técnica voltada à resiliência climática têm sido fundamentais para minimizar os impactos da estiagem na produção agrícola.

BAIXA EMISSÃO DE CARBONO NO CAMPO

Rondônia também avança na implementação do Plano Setorial para Adaptação à Mudança do Clima e Desenvolvimento Sustentável com Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária – GGE/ABC+ RO, que integra a estratégia nacional de descarbonização do setor rural.

Nesse segmento, a Emater-RO atua diretamente na capacitação de técnicos e produtores rurais, promovendo práticas sustentáveis como:

Recuperação de áreas degradadas;

Integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF);

Uso de bioinsumos; e

Conservação de solo e água.

As ações apresentadas pela Emater-RO durante o encontro com a Faser e a Asbraer colocam Rondônia em posição de destaque nas agendas climática e ambiental, mostrando que a produção rural sustentável é possível, viável e, sobretudo, necessária para o futuro da Amazônia e do planeta.

Fonte

Texto: Wania Ressutti

Fotos: Irene Mendes, Henrique Alves, Alessandro-Pedrali

Secom - Governo de Rondônia