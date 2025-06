Governo de RO oferece cursos de qualificação na área de trânsito em diversos municípios

Interessados em capacitações nas áreas de transporte coletivo de passageiros, veículos de emergência, transporte escolar, direção defensiva e mototaxistas devem ficar atentos, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) está com inscrições abertas para cursos de qualificação profissional em diferentes municípios do estado.Os cursos acontecem durante o mês de julho, porém as inscrições devem ser efetivadas até o final de junho, dentro do prazo estipulado pela Escola Pública de Trânsito (EPtran).

Em Porto Velho, as inscrições devem ser feitas presencialmente na Escola Pública de Trânsito, localizada na Avenida Padre Chiquinho, nº 943, Bairro Pedrinhas. Nos demais municípios, o cadastro deve ser feito nas unidades das Ciretrans ou nos Postos Avançados (PA). Informações também podem ser obtidas pelos telefones (69) 99356-0519 e (69) 98463-8333.

Uma das principais novidades deste ciclo é o Curso de Formação de Condutor de Veículo de Transporte Coletivo de Passageiros, voltado para motoristas que conduzem veículos oficiais. O curso será ofertado em Porto Velho e tem 50 horas de duração. Outra novidade é a formação voltada exclusivamente para mulheres, que acontece no município de Governador Jorge Teixeira.

O Detran-RO informa que o cronograma poderá sofrer alterações conforme condições climáticas, demandas institucionais ou por decisão administrativa. Quaisquer mudanças serão comunicadas com antecedência.

CALENDÁRIO DE CURSOS

Porto Velho

Formação de Condutor de Veículo de Transporte Coletivo Passageiro

Inscrição: 1º a 27/6 | Curso: 1º a 11/7 | Carga horária: 50h

1º a 27/6 | Curso: 1º a 11/7 | Carga horária: 50h Atualização para o mesmo curso

Inscrição:1º a 27/6 | Curso: 5 e 12/7 | Carga horária: 16h

Governador Jorge Teixeira

Mecânica Básica para Mulheres

Inscrição:4 a 20/6 | Curso: 25 e 26/7 | Carga horária: 10h

Cujubim

Atualização para Condutores de Veículos de Emergência

Inscrição:4 a 30/6 | Curso: 8 a 10/7 | Carga horária: 16h

Jaru

Formação para Condutores de Veículos de Emergência

Inscrição:4 a 20/6 | Curso: 1º a 11/7 | Carga horária: 50h

Atualização para Condutores de Veículos de Emergência

Inscrição:9 a 23/6 | Curso: 5 e 12/7 | Carga horária: 16h

Transporte de Produtos Perigosos (TPP)

Inscrição:9 a 30/6 | Curso: 14 a 25/7 | Carga horária: 50h

Santa Luzia d’Oeste

Direção Defensiva

Inscrição:9 a 30/6 | Curso: 11 e 12/7 | Carga horária: 10h

Novo Horizonte d’Oeste

Direção Defensiva

Inscrição:9 a 30/6 | Curso: 18 e 19/7 | Carga horária: 10h

Monitor de Transporte Escolar

Inscrição:9 a 30/6 | Curso: 14 a 19/7 | Carga horária: 30h

Ariquemes

Atualização de Mototaxista (Turma I)

Inscrição:6 a 21/6 | Curso: 4/7 | Carga horária: 10h

Atualização de Mototaxista (Turma II)

Inscrição:6 a 21/6 | Curso: 5/7 | Carga horária: 10h

Fonte

Texto: Miro Costa

Fotos: Telma Ferreira e Arquivo Detran

Secom - Governo de Rondônia