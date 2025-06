Governo de RO impulsiona educação patrimonial com lançamento de Editais 2025; inscrições seguem até dia 2 de julho

Ogoverno de Rondônia anunciou a abertura dos Editais de Educação Patrimonial 2025 . A iniciativa visa fortalecer a identidade cultural do estado, incentivando escolas da rede estadual a desenvolverem projetos pedagógicos que valorizem o patrimônio material e imaterial rondoniense. O período de inscrições iniciou no dia 18 de junho e segue até o dia 02 de julho de 2025. As escolas interessadas devem submeter seus projetos exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) , seguindo os trâmites junto às suas respectivas Superintendências Regionais de Educação (Super). O período de inscrições iniciou no dia 18 de junho e segue até o dia 02 de julho de 2025

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha a iniciativa reforça o compromisso com a valorização da cultura e da história de Rondônia, promovendo a educação patrimonial como ferramenta essencial para a construção de uma identidade cultural sólida entre os jovens do estado.

A Seduc, por meio da Gerência de Arte e Cultura Escolar (Gace), destacou que são duas Modalidades para promover a Cultura Local, buscando abranger diferentes contextos e necessidades:

Patrimônio em Movimento: Aberta a escolas de todo o estado, essa modalidade é focada em projetos que serão executados em municípios diferentes da sede da escola proponente. Os projetos selecionados nesta categoria contarão com apoio logístico, incluindo transporte, hospedagem e alimentação, dependendo do local de execução, facilitando a exploração do patrimônio em diversas regiões de Rondônia.

Roteiro Educativo:Exclusiva para escolas da jurisdição da Superintendência de Porto Velho, esta modalidade incentiva a realização de propostas dentro da capital, transformando a cidade em um vasto espaço educativo. Nesta modalidade, o apoio oferecido será para o deslocamento urbano dos alunos participantes, permitindo que explorem os bens culturais da própria capital.

COMO PARTICIPAR

De acordo com a gerente de arte e cultura escolar da Seduc, Sabrynne Sena para participar, as escolas devem elaborar seus projetos seguindo os modelos disponibilizados nos editais. “A submissão deve ser feita via SEI, acompanhada de toda a documentação obrigatória especificada no edital”, explicou.

Ainda segundo a gerente a educação patrimonial é fundamental nas escolas. “É um reconhecimento da diversidade cultural. O patrimônio é um reflexo da diversidade. Através da educação patrimonial, os estudantes aprendem a reconhecer e respeitar as diferentes expressões culturais, saberes e tradições dos diversos grupos que compõem a sociedade brasileira e rondoniense, combatendo preconceitos e intolerâncias”, pontuou.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os projetos serão criteriosamente avaliados com base em diversos aspectos, como a integração curricular, o protagonismo estudantil, a viabilidade logística, a clareza e coerência da proposta, e a contribuição para a formação integral dos estudantes.

A expectativa é que os resultados dos projetos selecionados sejam divulgados no dia 16 de julho de 2025, através do site oficial da Gerência de Arte e Cultura Escolar

Para a secretária de estado da educação, Ana Lúcia Pacini, a educação patrimonial no contexto escolar é deextrema importância por diversas razões. “Ela vai muito além de simplesmente ensinar sobre monumentos ou datas históricas; ela conecta os estudantes com suas raízes, sua comunidade e o próprio processo de construção da identidade”, pontuou.

