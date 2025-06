Movimento SP Por Todas conquista segundo Leão no Festival de Cannes como “redoma de proteção” para mulheres

O Governo de São Paulo conquistou nesta sexta-feira (20) o Leão de Bronze na categoria “Glass: The Lion for Change” do Festival Internacional Cannes Lions, o mais importante evento da publicidade e criatividade global. O prêmio, um dos mais relevantes do festival por reconhecer trabalhos que geraram impacto social efetivo, foi concedido ao “Her Dome” (Redoma dela, em tradução livre), que integra o movimento “SP por Todas”, criado para dar visibilidade às políticas públicas que fortalecem a rede de proteção, acolhimento e autonomia financeira das mulheres no estado.