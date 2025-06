SuperAção SP: conheça a jovem promessa do tênis vinda do Paraisópolis

Com apenas 6 anos, Alice Aguiar Ferreira já desponta como promessa do tênis brasileiro. A jovem atleta participa de torneios oficiais e é ranqueada pela Federação Paulista de Tênis. O desafio neste momento é encontrar adversárias de sua idade, o que a obriga a disputar partidas com garotas a partir de 8 anos (e a ganhar!). Os primeiros encontros de Alice com a raquete e a bola aconteceram no projeto Massificação Maria Esther Bueno SP, administrado pela Rede Tênis Brasil e que conta com recursos da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte do Governo de São Paulo. É lá que a menina ainda treina ao menos duas vezes na semana.