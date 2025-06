Governo de RO realiza programação simultânea em todo estado durante Semana Nacional e Semana Estadual de Políticas sobre Drogas

Acontece nesta segunda-feira (23), a abertura oficial da 27ª Semana Nacional e 5ª Semana Estadual de Políticas sobre Drogas no estado de Rondônia. Em Porto Velho, a cerimônia será realizada às 14h, na Escola Estadual Professora Flora Calheiros Cotri. O evento é promovido pelo governo de Rondônia, por meio do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (Conepod), via Secretarias Executivas Regionais da Governadoria e instituições parceiras. O evento contará com ações simultâneas em todas as 10 regionais, alcançando os 52 municípios do estado.

Com o tema “Rondônia contra as drogas” e o lema “A prevenção é o melhor caminho!”, a programação se estende até o dia 27 de junho, conforme determina a Lei Federal nº 13.840/2019 , que institui a Semana Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. A iniciativa visa mobilizar escolas, instituições públicas e privadas, organizações da sociedade civil e a população em geral para ações de conscientização, prevenção, acolhimento e reinserção social.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação reforça a proteção da vida e o fortalecimento das famílias rondonienses. “A Semana de Políticas Públicas sobre Drogas é mais do que uma campanha, é um movimento de conscientização, prevenção e cuidado com a população, especialmente com nossos jovens. A atuação integrada entre governo, escolas, instituições e a sociedade civil demonstra que Rondônia está unida no combate às drogas”, ressaltou.

O presidente do Conepod, David Inácio, destacou que a realização da Semana Estadual em todas as regiões do estado reforça o compromisso do governo de Rondônia com a prevenção e o enfrentamento às drogas. “Estamos mobilizando escolas, instituições públicas e a sociedade civil em ações simultâneas nos 52 municípios através das 10 regionais. Essa articulação amplia o alcance da política sobre drogas e fortalece o trabalho de conscientização. A prevenção continua sendo o melhor caminho, e é com diálogo e união que construiremos um futuro mais seguro e saudável para nossas famílias”, enfatizou.

PROGRAMAÇÃO POR REGIÃO

Região I – Porto Velho:além da abertura oficial, diversas escolas da Capital promoverão palestras, rodas de conversa, oficinas, gincanas e produções de materiais educativos. Entre os destaques estão ações na escolas Juscelino Kubitschek de Oliveira; John Kennedy; Castelo Branco; Daniel Neri; Mariana; Jorge Teixeira; Franklin Roosevelt; Ceja Padre Moretti; e a escola Tiradentes, com apoio do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) e Polícia Militar. Haverá ainda atividades em unidades prisionais e visita técnica ao Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) com estudantes da rede estadual.

Região II – Ariquemes:escolas da região realizarão palestras educativas, ações culturais e produção de materiais sobre prevenção ao uso de drogas, além de atividades em parceria com o sistema de saúde e assistência social.

Região III – Ji-Paraná:com foco nas redes de proteção social, a regional organizará campanhas públicas, rodas de conversa e ações integradas nas escolas e em espaços comunitários.

Região IV – Cacoal:a programação inclui palestras nas escolas urbanas e rurais, além de campanhas de sensibilização com apoio de lideranças locais.

Região V – Rolim de Moura:mobilizações comunitárias e educativas ocorrerão em bairros prioritários, com enfoque na juventude e nas famílias.

Região VI – São Miguel do Guaporé:as ações contarão com a parceria das secretarias municipais, instituições religiosas e conselhos tutelares em atividades de prevenção e informação.

Região VII – Vilhena:a regional organiza um circuito de palestras com profissionais da saúde e segurança pública, além de mobilizações em escolas e praças públicas.

Região VIII – Guajará-Mirim:ações culturais e informativas acontecerão em comunidades indígenas e ribeirinhas, com o envolvimento de lideranças comunitárias.

Região IX – Machadinho d’Oeste:as escolas da Zona Rural também participarão com oficinas e atividades de conscientização.

Região X – Extrema (distritos de Porto Velho):ações itinerantes levarão informação e apoio às comunidades dos distritos, promovendo atividades lúdicas e educativas.

A Semana Estadual é um importante instrumento de mobilização social e articulação interinstitucional no enfrentamento às drogas, promovendo políticas públicas voltadas à prevenção e valorização da vida.

Fonte

Texto: Eleni Caetano

Fotos: Eleni Caetano

Secom - Governo de Rondônia