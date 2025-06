Temperatura deve cair para 5º graus em São Paulo

Uma frente fria determinará a queda da temperatura na capital paulista, a partir da tarde de hoje (23), segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura (CGE). Hoje a temperatura máxima prevista é de 26°C. Para a próxima quarta-feira (25), há previsão de um novo recorde de mínima na cidade, podendo atingir 5°C.

Segundo o CGE, haverá aumento de nebulosidade e ocorrência de fortes rajadas de vento que devem variar entre 60km/h e 80km/h nesta segunda-feira. A intensa massa de ar frio e seco de origem polar vai derrubar as temperaturas nos próximos dias, com alta probabilidade de estabelecer um novo recorde de temperatura mínima do ano na capital paulista, informou o órgão.

A Defesa Civil Municipal decretou estado de alerta para baixas temperaturas desde o último domingo (22) em toda a cidade. “Diante deste cenário, há risco de formação de alagamentos intransitáveis, elevação das cotas de rios e córregos e queda de árvores”, diz nota do CGE.

A recomendação é que as pessoas não permaneçam debaixo de árvores e da rede elétrica, e procurem ficar em ambiente seguro e edificado.

De acordo com os dados pluviométricos do CGE, até as 7h desta segunda-feira (23) o volume médio acumulado de chuva em junho na capital paulista alcançou os 31,7milímetros (mm), o que representa 66,2% da média do mês, que é de 47,9mm.

Próximos dias

Previsões do CGE indicam que a madrugada da terça-feira (24) começará com chuva, mas as instabilidades devem se afastar rapidamente, o que vai permitir o avanço de uma forte massa de ar frio de origem polar. Ainda serão observadas rajadas de vento, porém menos intensas, abaixo dos 50 km/h.

No decorrer da terça, as nuvens se dissipam e a temperatura permanecerá em queda ao longo do dia, apesar do predomínio do sol. A máxima de 16°C está prevista para as primeiras horas da madrugada, e a mínima de 7°C para o fim da noite. As taxas de umidade do ar devem variar entre 42% e 95%.

A quarta-feira (25) também será fria na capital paulista, principalmente nos locais mais extremos e distantes do centro expandido, como bairros da zona norte e o extremo sul da cidade. A previsão do CGE é que haja predomínio de sol entre poucas nuvens e céu claro no decorrer do dia. A temperatura mínima pode atingir 5°C, considerando a média das diferentes áreas da cidade.