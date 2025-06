Rondoniense participa de competição nacional de Jiu-Jitsu com suporte do governo do estado

O esportista conta com o suporte do governo de Rondônia, como benefício de passagens aéreas por meio do programa Pró-Atleta

Oatleta Bruno Henrique embarca para mais uma competição nacional no próximo dia 29 de junho, para participar do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, no Rio de Janeiro. O esportista conta com o suporte do governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), contemplado com o benefício de passagens aéreas por meio do programaPró-Atleta, através de emenda parlamentar, que tem como objetivo incentivar e fortalecer o desempenho de atletas e paratletas rondonienses em torneios de alto rendimento dentro e fora do estado.

OPró-Atletavisa respaldar os atletas, viabilizando o fomento ao esporte de alta performance pelo estado. Mediante o fornecimento de passagens, o programa incentiva os esportistas com as ferramentas para participarem de diversas competições nos âmbitos regional, estadual, nacional e internacional. Além disso, também incentiva a participação e o atendimento às necessidades dos atletas.

Atleta Bruno Henrique

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa integra a política de valorização do esporte, que vem garantindo suporte logístico aos atletas locais em diversas modalidades.

O secretário da Sejucel, Paulo Higo, afirmou que, “o programaPró-Atletaé um dos pilares do compromisso com o desenvolvimento do esporte em Rondônia. Sabemos o quanto esse tipo de apoio faz a diferença na carreira de nossos atletas. O Bruno é um exemplo de dedicação e merece todo reconhecimento”.

Segundo Bruno Henrique, o apoio do governo de Rondônia é essencial para sua trajetória. “Com esse suporte de passagem, posso representar meu estado com mais tranquilidade, focado no meu desempenho. Sou muito grato por essa oportunidade que me permite seguir sonhando e competindo em alto nível”, declarou o atleta.

Fonte

Texto: Paulo Amorim

Fotos: John Photography

Secom - Governo de Rondônia