Governo de RO encerra atividades da Semana do Meio Ambiente com exposição interativa em Porto Velho

Como parte do encerramento da programação da Semana do Meio Ambiente, o governo de Rondônia realiza, entre os dias 27 e 29 de junho, das 14h às 21h, uma exposição interativa em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Rio Madeira, nº 3.288, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho. O evento é uma forma de demonstração dos diversos trabalhos que a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e parceiros exercem em prol da preservação do meio ambiente no estado.

Durante a exposição, serão realizados atendimentos ao público com serviços oferecidos pela Sedam, distribuição gratuita de mudas e materiais informativos, além de palestras voltadas à conscientização ambiental. Haverá também orientações práticas sobre prevenção e combate às queimadas, com a participação de especialistas e demonstrações de ações integradas dos parceiros. A exposição conta com o apoio e participação do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) e Gerência de aviação de Estado (Gave).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa reafirma o comprometimento da gestão estadual com a preservação e a educação ambiental. A exposição é um convite para que todos façam parte da mudança em prol de um meio ambiente mais equilibrado e sustentável.

O coordenador substituto de Educação Ambiental da Sedam, Leandro de Oliveira Almeida, reforçou a importância da exposição. “Estamos encerrando as atividades com uma programação acessível, educativa e interativa, que visa sensibilizar crianças, jovens e adultos sobre os desafios e soluções ambientais que nos cercam diariamente. O mês de junho foi um mês repleto de ações voltadas à educação ambiental, e essa exposição vem para encerrar as atividades da Semana do Meio Ambiente”, destacou.

O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, ressaltou que a exposição é resultado do esforço coletivo de várias instituições. “Acreditamos que ações como essa aproximam o cidadão das políticas ambientais e ajudam a construir uma cultura de responsabilidade ecológica em todo o estado.”

