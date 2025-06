Governo de RO comemora um ano do Dia Estadual da Mulher do Agronegócio

Rondônia comemora, neste 22 de junho de 2025, o primeiro ano do Dia Estadual da Mulher do Agronegócio, instituído por meio do Decreto de Lei nº 5731/2024 , publicado pelo governo de Rondônia. A data passou a integrar o calendário oficial como um marco de valorização e reconhecimento do papel da mulher no agronegócio e no fortalecimento da economia do campo.

A lei prevê que o estado poderá realizar e apoiar ações de valorização, formação e fomento voltadas às mulheres do agro, promovendo visibilidade para quem tem ocupado cada vez mais espaços estratégicos no setor. Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as mulheres vêm revolucionando o agronegócio rondoniense com a conquista em diversos concursos estadual e nacionalmente, como o Concafé e prêmios nacionais de café. Criar este dia foi uma forma de institucionalizar o respeito e a admiração que temos por elas”, afirmou o governador Marcos Rocha.

O avanço da participação feminina no agronegócio é evidente nas edições mais recentes da Rondônia Rural Show Internacional, Feira realizada pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri). Na 9ª edição da feira, o tema foi “Mulheres do Agro” e implementou o “Dia Delas”, uma ação dedicada a promover a liderança feminina no setor. Desde então, o evento se tornou uma plataforma de inclusão, inspiração e protagonismo, refletindo uma transformação real nas dinâmicas do agronegócio.

Em 2025, durante a 12ª edição da feira, as mulheres representaram 34% do público inicial, índice que chegou a 42% no sexto dia de evento. Essa presença crescente é reflexo direto do protagonismo que elas vêm conquistando na agroindústria familiar, gestão de propriedades, comercialização direta e nas rodadas de negócios.

Para o secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, a data é também um compromisso com o futuro do agronegócio. “Ao institucionalizar essa homenagem, reconhecemos o presente, mas também investimos no futuro. As mulheres têm papel fundamental na inovação, na sustentabilidade e no crescimento da produção rural de Rondônia. Valorizar essa força reforça o desenvolvimento do estado,” pontuou.

Neste primeiro ano de celebração, o Dia Estadual da Mulher do Agronegócio não apenas relembra a conquista da data, mas reforça o caminho de transformação e pluralidade que o agro rondoniense tem trilhado. Um setor que, cada vez mais, tem rosto, voz e liderança feminina.

Fonte

Texto: Maximus Vargas

Fotos: Frank Nery

Secom - Governo de Rondônia