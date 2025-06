Governo de RO reforça estrutura do Corpo de Bombeiros com inaugurações e entrega de equipamentos

Com o objetivo de fortalecer as ações de segurança pública e aumentar a capacidade operacional do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), o governo do estado realizou importantes investimentos na área. As ações incluem a inauguração do novo quartel em Pimenta Bueno, a entrega do Centro de Ensino da Corporação em Porto Velho, além da destinação de viaturas e equipamentos que somam diretamente para a melhoria das condições de trabalho dos militares e do atendimento à população.

As ações são coordenadas, por meio da Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia. A nova sede do 2º Subgrupamento do 4º Grupamento de Bombeiros Militar, em Pimenta Bueno, foi entregue no dia 1º de abril. A unidade conta com estrutura moderna, torre de treinamento em salvamento em altura, acessibilidade e efetivo de 25 militares. O quartel também foi equipado com viaturas operacionais, como caminhões auto bomba tanque, unidades de resgate e veículos administrativos. Com valor total de R$ 3.873.254,89 milhões, a obra foi viabilizada com recursos do governo de Rondônia e emenda parlamentar.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações fazem parte de um conjunto de medidas que visam garantir melhores condições de trabalho aos bombeiros militares, assegurando agilidade, eficiência e qualidade no atendimento à população.

Em Porto Velho, no dia 7 de março, foi entregue o Centro de Ensino do CBMRO, com área total construída de 103.501,95 metros quadrados, o espaço é destinado ao aperfeiçoamento da tropa em ações de combate a incêndios e salvamentos. A obra recebeu investimentos de R$ 11.077.635,76 milhões, provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e do Fundo Especial do CBMRO (Funesbom).

Foram repassados ao CBMRO mais de 7.500 Equipamentos de Proteção Individual

Durante a cerimônia, também foram entregues 10 viaturas de Unidade de Resgate, totalizando R$ 2.880.000 milhões em investimentos, sendo nove adquiridas com recursos do Funesbom e uma por emenda parlamentar. Uma dessas unidades foi destinada ao quartel de Pimenta Bueno.

Ainda foram repassados ao CBMRO mais de 7.500 Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), fundamentais para a segurança dos militares em campo. Os materiais foram adquiridos com recursos próprios e por meio de doações da Fundação Amazônia, do Ibama e da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). Também foi entregue um caminhão baú para a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (Cedec), no valor de R$ 695 mil.

O secretário da Sesdec, Felipe Vital, ressaltou a valorização dos profissionais. “As entregas reforçam a estrutura da segurança pública e ampliam a capacidade de resposta, valorizando quem está na linha de frente.”

Desde 2019, mais de R$ 1 bilhão já foi investido na segurança pública em Rondônia, com foco na valorização das forças de segurança e na proteção da sociedade.

Fonte

Texto: Rute Haverroth

Fotos: Daiane Mendonça

Secom - Governo de Rondônia