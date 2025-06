Investimentos em infraestrutura, tecnologia e acessibilidade aprimoram serviços do Detran-RO

Avanços em infraestrutura, programas de inclusão e modernização tecnológica são investimentos feitos pelo governo de Rondônia para o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO). No último ano, uma série de medidas foram implementadas, resultando em melhorias diretas no atendimento ao cidadão e nas condições de trabalho dos servidores. Os investimentos, liderados pelo governo do estado, abrangem reformas e construções de Ciretrans, implantação de programas sociais e inovação com foco na promoção da segurança viária.

NOVAS CIRETRANS

Entre avanços, destaque para a entrega de seis novas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) nos municípios de Nova União, Monte Negro, Alta Floresta D’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Campo Novo de Rondônia e Governador Jorge Teixeira. Os investimentos nessas unidades ultrapassam R$ 10 milhões e incluem novos equipamentos, mobiliário e renovação da frota veicular.

Também estão em andamento as obras das Ciretrans de Santa Luzia, Guajará-Mirim e Costa Marques. Essas últimas, em fase de conclusão do projeto, com entrega prevista para o mês de julho, investimento de aproximadamente R$ 3,5 milhões. Além disso, a ordem de serviço para reforma das Circunscrições de Ji-Paraná e Rolim de Moura serão assinadas nos próximos dias.

As unidades também receberam novos equipamentos, mobiliário e renovação da frota veicular

COMPROMISSO SOCIAL

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha a inclusão social é uma preocupação constante da gestão, “Trabalhamos de forma integrada, entre todos os órgãos, para proporcionar mais oportunidades para o cidadão, principalmente aqueles em vulnerabilidade social.”

Alinhado a esse propósito, o Detran-RO tem atuado para ampliar o acesso da população à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por meio de programas como CNH Social e CNH Sem Barreiras. “São iniciativas que facilitam o acesso à habilitação para pessoas de baixa renda e com deficiência, garantindo mais mobilidade e oportunidades”, destaca o governador Marcos Rocha.

Em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), o Detran-RO está com inscrições abertas para o Programa CNH Social, que concede habilitação totalmente gratuita para pessoas hipossuficientes. Já a CNH Sem barreiras proporciona veículos adaptados e redução de custos da habilitação para pessoas com deficiência.

SEGURANÇA VIÁRIA

Investir em segurança no trânsito, evitando sinistros e preservando vidas é uma das metas do Detran-RO, por isso é essencial o investimento em equipamentos de ponta e novas tecnologias . Foram investidos cerca de R$ 35 milhões na aquisição de 80 veículos tipo caminhonete para atividades educativas, 1.341 computadores de alto desempenho, novas centrais de ar-condicionado para modernização das Ciretrans, entre outros itens. Além disso, um convênio de R$ 10 milhões com o Batalhão de Trânsito (BPTran) possibilitou a compra de 30 motocicletas, veículos com câmeras OCR, rádios digitais e etilômetros.

O investimento estrutural em educação e modernização das ações contribuiu para uma queda de 11% no número de sinistros com vítimas não fatais no último ano.

Convênio com o BPTran repassou 30 motocicletas, veículos com câmeras OCR, rádios digitais e etilômetros

AVANÇOS TECNOLÓGICOS

O Detran-RO vem passando por uma transformação digital visando facilitar o acesso do cidadão aos diversos serviços oferecidos . Entre as inovações, a implantação do talonário eletrônico, que substitui os blocos de papel nas autuações; a central de serviços online, que permite agendamentos, consultas e emissão de documentos pelo site; e novos sistemas de pagamento, incluindo opções por Pix e cartão de crédito.

A última novidade é o emplacamento online, que permite aos proprietários de veículos novos realizar o primeiro emplacamento sem sair de casa.

O Diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha destaca que assumiu o órgão com a missão de modernizar o serviço público. “Os investimentos mostram resultados concretos. O objetivo é facilitar o acesso aos serviços, melhorar as condições de trabalho dos servidores e garantir mais segurança no trânsito. Todas as ações são pensadas para beneficiar a população”.

Fonte

Texto: Luciane Gonçalves

Fotos: Arquivos Detran

Secom - Governo de Rondônia