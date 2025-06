Formação técnica reforça atuação de servidores do sistema prisional em Vilhena

Com o objetivo de promover o aperfeiçoamento técnico e fortalecer a atuação institucional dos servidores do sistema prisional, foram realizados nos dias 17 e 18 de junho, em Vilhena, os cursos sobre a Lei Complementar nº 1.102/2021 e Elaboração de Documentos Administrativos.Promovido pela Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), através da Escola de Serviços Penais (Esep), a capacitação ofereceu aos servidores conteúdos voltados às novas atribuições no âmbito da segurança pública e ao desenvolvimento de habilidades na elaboração de documentos administrativos como ofícios, memorandos e requerimentos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a formação contínua dos servidores, consolida a estrutura interna, aprimorando a qualidade dos serviços prestados à população e contribuindo para a construção de uma gestão pública ainda mais eficiente.

Cursos foram realizados presencialmente com carga horária de 10 horas, nos turnos da manhã e tarde

FORMAÇÃO TÉCNICA

A capacitação foi realizada de forma presencial com carga horária de 10 horas, no período matutino e vespertino, reunindo 29 servidores que puderam ampliar seus conhecimentos teóricos e práticos. Os cursos foram ministrados pelo policial penal Luciano Passos e pela assessora técnica Ariane Cardoso.

A iniciativa visa reforçar práticas alinhadas às novas atribuições como policiais penais dentro da segurança pública e incentivando o uso adequado da linguagem formal e impessoal. Para oferecer uma formação essencial para a evolução profissional e pessoal dos servidores.

O secretário adjunto da Sejus, Ebenézer Moreira Borges, destacou a relevância dos cursos. “Capacitar os servidores significa aprimorar processos, aumentar a segurança, fortalecer a autoestima e, sobretudo, reconhecer que cada profissional é peça fundamental para uma gestão mais eficiente e segura.”

Fonte

Texto: Assessoria Sejus

Fotos: Arquivo Sejus

Secom - Governo de Rondônia