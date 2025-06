Governo de RO entrega veículos ao município de São Miguel do Guaporé e reforça atendimentos de serviços públicos

Ogoverno de Rondônia realizou a entrega de dois veículos que serão utilizados pelo município de São Miguel do Guaporé. A solenidade ocorreu na quarta-feira (18), na sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), em Porto Velho. Os automóveis, em bom estado de conservação, faziam parte da frota do Detran-RO, e estão sendo destinados ao município após pedido formal da Prefeitura.

Além de São Miguel do Guaporé, outros municípios e órgãos estaduais estão sendo contemplados com a doação de veículos do Detran-RO, de acordo com as necessidades apresentadas e a disponibilidade de unidades.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a gestão eficiente dos recursos públicos fortalece as políticas públicas municipais, sempre ampliando a capacidade de atendimento à população.

INVESTIMENTOS

Para ampliar as atividades educativas e demais demandas relacionadas à paz no trânsito, as unidades descentralizadas do Detran-RO receberam neste ano 80 novos veículos, possibilitando que os veículos anteriormente usados pela Autarquia fossem doados a municípios e demais repartições públicas.O investimento faz parte de um pacote de cerca de R$ 35 milhões, aplicados entre junho de 2024 e março de 2025, e contempla não apenas veículos, mas também equipamentos, maquinários e tecnologia, beneficiando as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) e Postos Avançados (PAs) em todo o estado.

Veículos foram entregues pelo Detran-RO para atendimento à população de São Miguel do Guaporé

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressaltou que os investimentos fazem parte de uma estratégia que contribui para a segurança viária em todo o estado. “Com o investimento em tecnologia, veículos e equipamentos, conseguimos melhorar ainda mais as ações de educação e fiscalização no trânsito. Isso já reflete em resultados concretos, como a redução de 11% nos sinistros com vítimas não fatais em Rondônia no último ano. E com a renovação da nossa frota, a frota antiga será doada para auxiliar ainda mais os atendimentos à nossa população.”

O prefeito de São Miguel do Guaporé, Edilson Crispin Dias, reforçou a importância dos veículos para o município, atendendo demandas da Secretaria Municipal de Agricultura nas Linhas Vicinais e também da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo. “A gente agradece a iniciativa. O município de São Miguel do Guaporé pediu e fomos atendidos. Agora essa mão amiga vai chegar ao agricultor do nosso município, e agradecemos em nome da população”, destacou.

Fonte

Texto: Renan Cividati

Fotos: Alan David

Secom - Governo de Rondônia