Governo de RO lança estratégia para projetar o estado como destino de pesca esportiva

Com o intuito de transformar Rondônia em referência nacional no segmento da pesca esportiva, o governo do estado lança oficialmente, no dia 26 de junho, o Plano de Desenvolvimento do Turismo da Pesca Esportiva de Rondônia, uma iniciativa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com a Superintendência Estadual de Turismo (Setur). O evento vai acontecer às 9h, no auditório da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, em Porto Velho.

O plano estabelece diretrizes para regulamentar e fomentar a pesca esportiva de forma sustentável, promovendo o equilíbrio entre desenvolvimento econômico, preservação ambiental e valorização do potencial turístico regional. As ações contemplam os municípios de Porto Velho, Pimenteiras do Oeste, Cabixi, Alta Floresta d’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Costa Marques e São Francisco do Guaporé.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa alinha desenvolvimento econômico e preservação ambiental. “Estamos investindo no turismo como vetor de desenvolvimento, e a pesca esportiva é uma das grandes riquezas do nosso estado. Com esse plano, vamos garantir que a atividade seja exercida com responsabilidade, preservando nossos rios e ao mesmo tempo gerando oportunidades para a população”, salientou.

A proposta também visa atrair investimentos, fomentar o empreendedorismo, gerar emprego e renda nas comunidades envolvidas, além de impulsionar a imagem de Rondônia como destino turístico sustentável e competitivo.

De acordo com o superintendente estadual de Turismo, Gilvan Pereira, o plano é fruto de um amplo diálogo com o setor e representa um marco para o segmento. “A pesca esportiva é uma atividade com enorme potencial em Rondônia, e este plano vem justamente para organizar, valorizar e profissionalizar o setor, sempre respeitando as comunidades locais e os recursos naturais. É um passo importante para fortalecer o turismo como uma das matrizes econômicas do estado”, destacou.

As solenidades de lançamento vão reunir representantes de órgãos governamentais, o trade turístico estadual, associações, agências de turismo, Sistema S e empresários locais e nacionais. A presença desses atores fortalece a cooperação institucional e estimula parcerias para o desenvolvimento sustentável do setor.

PROGRAMAÇÃO DAS SOLENIDADES

Porto Velho – 26 de junho, às 9h

Pimenteiras do Oeste – 1º de julho, às 9h

Cabixi – 1º de julho, às 15h

Alta Floresta d’Oeste – 2 de julho, às 14h

Alto Alegre dos Parecis – 3 de julho, às 9h

Costa Marques – 4 de julho, às 9h

São Francisco do Guaporé – 4 de julho, às 15h

Fonte

Texto: Marina Espíndola

Fotos: Marcos Nobre e Leonardo Silva

Secom - Governo de Rondônia