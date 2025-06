Mais de 247 mil abordagens foram realizadas em 13 anos da Operação Lei Seca em Rondônia

Com objetivo de reduzir o número de sinistros causados por motoristas embriagados, a Lei Seca entrou em vigor no Brasil no dia 19 de junho de 2008 Lei Federal nº 11.705 , estabelecendo alcoolemia e penalidades mais severas ao condutor que dirige sob influência de álcool. Através da nova legislação, o Rio de Janeiro criou a Operação Lei Seca (OLS), uma forma estruturada de aplicar a lei recém-criada. Em Rondônia, a OLS teve início em março de 2012, tendo completado 13 anos em 2025, com resultados positivos no trânsito.

O trabalho desenvolvido pelo governo de Rondônia por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) foi notícia nacional ao liderar, em todo o Brasil, a redução de óbitos em sinistros ocorridos em vias urbanas e estradas. A queda foi de 19% logo no segundo ano da implementação, em 2013, em comparação com o ano anterior.

De 2012 a 2024, foram realizadas 4.577 ações da Operação Lei Seca em Rondônia

DADOS

A proibição da condução sob influência de álcool existe desde o “Regulamento do Código de Trânsito Brasileiro”, de 1968, mas se tornou mais rigorosa a partir da Lei nº 11.705/2008 . Diante da nova legislação, a Operação Lei Seca foi sendo adotada em todo o país, seguindo o modelo criado no Rio de Janeiro.

Em todo o estado, de 2012 a 2024, foram realizadas 4.577 ações da Operação Lei Seca. Nesse mesmo período, foram realizadas mais de 247 mil abordagens. De acordo com os relatórios anuais do Detran-RO, foram lavrados 27.751 autos de infrações por embriaguez até o ano passado. Além disso, foram recuperados diversos veículos roubados, outros com ordem de busca e apreensão, além do recolhimento de armas de fogo irregulares e até recaptura de pessoas foragidas da justiça.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, destaca que a ação traz benefícios além da segurança viária. “Além de protegermos a vida no trânsito, nós observamos a redução expressiva de crimes comuns aos arredores onde as blitzes são montadas”, afirma.

AVANÇOS E MODERNIZAÇÃO

Ao longo dos 13 anos da Operação Lei Seca em Rondônia, o Detran-RO avançou em diferentes frentes de trabalho, as principais foram:

Criação das Regionais de Fiscalização de Trânsito – que desenvolvem ações com equipes próprias;

Talonário eletrônico – sistema que otimiza o trabalho dos agentes de trânsito;

Aquisição do etilômetro Alcolizer LE5 – aparelho mais moderno do mercado;

Tecnologia OCR – utilizada para identificação de veículos com restrição de furto, roubo e/ou restrições judiciais de circulação (busca e apreensão).

DADOS GERAIS DA OPERAÇÃO LEI SECA DE RONDÔNIA

OPERAÇÃO LEI SECA EM RONDÔNIA (DADOS DE 13 ANOS) ANO QTD EVENTOS QTD ABORDAGENS EMBRIAGUEZ REMOÇÃO DE VEÍCULOS 2012 255 6793 1513 2237 2013 352 10598 1181 2605 2014 172 8505 1538 1495 2015 217 9797 1858 1775 2016 205 6398 1327 2372 2017 530 4432 1246 3692 2018 1166 48054 7415 17361 2019 312 38356 2892 5733 2020 110 10038 747 4435 2021 246 1865 135 828 2022 441 41979 3863 2591 2023 244 37379 2434 1242 2024 327 23635 1602 3485 Total 4.577 247.829 27.751 49.851

Fonte

Texto: Renan Cividati

Fotos: Jarlana Davy e Eleni Caetano

Secom - Governo de Rondônia