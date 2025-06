Pesquisa inédita revela hábitos culturais da população de Porto Velho; evento gratuito apresenta os dados

O evento integra uma série de encontros que serão realizados nas 26 capitais do país e no Distrito Federal

Como os moradores de Porto Velho consomem cultura? Quais são suas preferências e o que dificulta o acesso a atividades culturais? Essas e outras perguntas serão respondidas no Seminário “Cultura nas Capitais”, que acontece no dia 26 de junho, a partir das 13h, no Serviço Social da Indústria (Sesi – Casa da Indústria), localizado na Rua Rui Barbosa, nº 1.112, Bairro Arigolândia, em Porto Velho. O evento é gratuito, com vagas limitadas, e os interessados podem garantir a participação, por meio de inscrição através do link .A iniciativa é de uma empresa de consultoria especializada no desenvolvimento e implantação de políticas de marketing cultural, com o apoio do governo de Rondônia, por meioda Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel).

A programação será composta por duas mesas de debate com especialistas locais e nacionais que vão analisar os dados da pesquisa inédita realizada em todas as capitais brasileiras. Em Porto Velho, 600 pessoas foram entrevistadas presencialmente, ajudando a revelar o perfil sociocultural da Capital. O levantamento integra uma amostra nacional de 19,5 mil entrevistados, detalhando quem consome e quem ainda está à margem do acesso à cultura no país.

O secretário da Sejucel, Paulo Higo, destacou a importância do evento para o fortalecimento das políticas públicas culturais no estado. “Conhecer os hábitos culturais da nossa população é fundamental para criar políticas efetivas de acesso à cultura, que valorizem a diversidade e a inclusão. Esse levantamento chega em boa hora e será um importante instrumento de planejamento para o setor cultural em Rondônia.”

Em Porto Velho, 600 pessoas foram entrevistadas presencialmente

A primeira mesa do seminário, com o tema “Acesso à cultura nascapitais – Desigualdade e diversidade” contará com a presença do secretário da Sejucel, do historiador técnico da Fundação Cultura, João Herbety P. dos Reis, e da coordenadora do Ministério da Cultura em Rondônia, Silvia Pinheiro.

Já a segunda mesa discutirá os “Hábitos culturais em Porto Velho: Música, espaços e eventos”, reunindo nomes atuantes na cena cultural local, como a produtora e musicista Marcela Bonfim, o produtor Fabiano Barros e o vice-presidente da União Junina Portovelhense, Delídio Pinheiro.

PROGRAMAÇÃO

13h – Credenciamento e café

13h30 – Abertura oficial

13h40 – Mesa 1: Acesso à cultura nas capitais – Desigualdade e diversidade

16h40 – Intervalo com café

17h – Mesa 2: Hábitos culturais em Porto Velho: Música, espaços e eventos

18h – Encerramento

O evento integra uma série de encontros que serão realizados nas 26 capitais do país e no Distrito Federal ao longo de 2025. O projeto tem patrocínio de uma instituição financeira privada e de um instituto investidor privado em cultura, por meio da Lei Rouanet, e conta também com a parceria de uma organização sem fins lucrativos de São Paulo.

Fonte

Texto: Paulo Amorim

Fotos: Gabriel Sousa e Luis Benedito

Secom - Governo de Rondônia