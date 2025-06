Melhor Escola do Mundo: unidade da rede estadual em Cubatão é finalista de premiação internacional

A Escola Estadual Parque dos Sonhos, em Cubatão, está no TOP10 do World’s Best School (Prêmio Melhor Escola do Mundo) e concorre, a partir desta quarta-feira (18), à principal premiação na categoria Superação de Adversidades. O reconhecimento é da T4 Education, instituição internacional que reconhece iniciativas transformadoras nas comunidades escolares. Em 2024, a Escola Estadual Deputado Pedro Costa, localizada na capital paulista, ficou entre as três melhores unidades de ensino na categoria Colaboração com a Comunidade.