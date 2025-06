Caravana 3D: SP anuncia R$ 260 mi em entregas e convênios na região de Presidente Prudente

O Governo de São Paulo anunciou nesta terça-feira (17) um pacote de investimentos de R$ 260 milhões durante o primeiro dia da Caravana 3D – Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo na região de Presidente Prudente, entre convênios para obras e entregas em diversas áreas. Os recursos foram anunciados pelo governador Tarcísio de Freitas durante reunião com os prefeitos no campus da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) em Presidente Prudente.