Caravana 3D: Presidente Prudente recebe primeira unidade da Rede Lucy Montoro

O governador Tarcísio de Freitas inaugurou, nesta quarta-feira (18), uma nova unidade da Rede de Reabilitação Lucy Montoro em Presidente Prudente. Com investimento de R$ 21,4 milhões para construção da unidade, a estrutura será a primeira da rede a oferecer, de forma integrada, serviços especializados para pessoas com deficiência física, auditiva e visual. A entrega ocorreu durante a Caravana 3D – Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo na região. Iniciativa que percorre cidades levando serviços e estreitando o diálogo com a população de todo o Estado.