Polícia Militar de SP dá início à Operação Inverno nas cidades da Serra da Mantiqueira

A Polícia Militar iniciou, nesta quarta-feira (18), a Operação Inverno nas cidades da Serra da Mantiqueira, que atraem milhares de turistas pelas baixas temperaturas e belas paisagens. De acordo com o planejamento estratégico definido pela PM, mais de 250 policiais serão mobilizados diariamente para o patrulhamento nas cidades de Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal.