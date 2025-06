Governo do estado realiza mais uma edição do programa Rondônia Cidadã no município de Cujubim, neste fim de semana

No último fim de semana, a edição do Rondônia Cidadã foi realizada na aldeia indígena Rio Negro Ocaia, em Guajará-Mirim

Depois de promover 830 atendimentos em diversas áreas na edição realizada dias 25 e 26 de fevereiro de 2023, o programa estadualRondônia Cidadãretornará, no próximo fim de semana, ao município de Cujubim, a 220 quilômetros de Porto Velho. O atendimento aos moradores será feito das 8h às 16h, do sábado (21), e das 8h às 12h, do domingo (22), na Escola Estadual Antônio Francisco Lisboa, localizada na Avenida Maracanã, nº 1.413, Setor 03.

Serviços de saúde, educação, cidadania e prevenção serão ofertados nos dois dias, em um só lugar, pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e instituições parcerias, dando oportunidade aos moradores que têm dificuldades de buscar atendimento em dias úteis.

A secretária da Seas, Luana Rocha, reforçou a importância doRondônia Cidadãpor garantir atendimento nas localidades distantes e de difícil acesso. “Com o programa, o governo do estado tem dado mais agilidade na prestação de serviços essenciais, como emissão de documentos, testes rápidos de saúde, vacinação, assistência jurídica, entre outros”, evidenciou.

Entre os serviços a serem ofertados, estão atendimento com clínico geral, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, fonoaudióloga, emissão da Emissão da nova Carteira de Identidade Nacional para pessoas a partir dos 12 anos, segunda via do Cadastro de Pessoa Física (CPF), Título de Eleitor e Certidão de Nascimento/Casamento, benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), cadastro no programaGeração Emprego, entre outros.

