Pavimentação da RO-420 avança no perímetro urbano de Jacinópolis com drenagem concluída e terraplanagem em fase final

Mais de 2 quilômetros de asfalto novo com pista dupla estão prestes a transformar a mobilidade no distrito de Jacinópolis, em Nova Mamoré. A pavimentação da RO-420 segue em ritmo acelerado, com as obras de drenagem profunda já finalizadas e os serviços de terraplanagem em estágio avançado. A intervenção está sendo executada pelo Governo de Rondônia, com foco em garantir mais segurança, trafegabilidade e desenvolvimento para a região.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a obra em Jacinópolis vai melhorar a vida de quem trafega pela RO-420 todos os dias, seja para trabalhar, estudar ou acessar serviços.

Segundo o diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), Eder André Fernandes, os trabalhos seguem dentro do cronograma e a pavimentação será iniciada assim que a base estiver completamente preparada. “Essa é uma obra esperada há muitos anos pela população. A drenagem profunda já foi concluída com sucesso, e agora a terraplanagem entra na reta final para que o asfaltamento seja iniciado o quanto antes,” pontuou.

Morador de Jacinopolis admirado com o avanço da obra

Coordenando os serviços de campo, o coordenador da Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, reforçou a importância técnica da preparação adequada da via. “O solo está recebendo o tratamento necessário para garantir durabilidade ao pavimento. A equipe tem trabalhado de forma intensiva para entregar um resultado de excelência à comunidade”, explicou.

Para os moradores, a transformação já é visível. Altair Reis comemora os avanços. “A gente sonhava com esse asfalto há muito tempo. Ver essas máquinas trabalhando e o serviço sendo bem feito dá esperança. Vai valorizar nosso distrito e facilitar a vida de todo mundo aqui.”

As obras na RO-420 fazem parte de um conjunto de investimentos em infraestrutura rodoviária promovido pelo governo do estado, com foco na integração regional e na melhoria da qualidade de vida da população.

Fonte

Texto: Antonia Lima

Fotos: George Henrique

Secom - Governo de Rondônia