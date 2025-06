Fases Regionais do Joer 2025 são abertas em Guajará-Mirim e Jaru com participação dos jovens atletas

Nos dias 16 e 17 de junho de 2025, as cidades de Guajará-Mirim e Jaru foram palco das cerimônias de abertura das Fases Regionais Mamoré e Noroeste, respectivamente, dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer 2025). O evento, que reúne estudantes-atletas de diversos municípios, teve início em Guajará-Mirim e no dia seguinte aconteceu em Jaru, com o objetivo de promover a integração entre as escolas do estado e incentivar a prática esportiva como ferramenta educacional. A cerimônia em Guajará-Mirim foi realizada no Centro de Treinamento e Preparação de Atletas de Guajará-Mirim (CTPM), enquanto em Jaru a abertura ocorreu no Ginásio Poliesportivo Sebastião Mesquita, ambos com grande participação de autoridades, estudantes e comunidade local.

Além das tradicionais competições esportivas, as cerimônias contaram com momentos emocionantes, como o desfile das delegações e apresentações culturais, que reforçam a importância do esporte como meio de inclusão e desenvolvimento dos jovens. Uma das apresentações mais emocionantes foi a da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Jaru, com a apresentação da coreografia “De dentro pra fora”, conduzida pelo professor Amarildo Bissoli, que encantou a todos com a demonstração de superação e talento dos alunos da instituição.

Ambas as cerimônias também contaram com o juramento dos atletas, com destaque para a fala da atleta juramentista Pollyana Souza Gomes Mendonça, representando os jovens de Jaru, que afirmou: “Prometo, em nome de todos os atletas, participar lealmente dos Jogos Escolares de Rondônia, respeitando as regras e lutando com dignidade, valorizando meus adversários e honrando os princípios da amizade e da superação.”

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o governo do estado acredita que o esporte escolar tem o poder de transformar a vida dos jovens, preparando-os para os desafios da vida e proporcionando oportunidades de crescimento pessoal e social.

A secretária de Estado da Educação (Seduc), Ana Pacini, enfatizou o papel fundamental do Joer para a promoção do bem-estar e a formação integral dos estudantes. “O esporte escolar é uma parte essencial da nossa estratégia educacional. A cada edição dos Jogos, vemos como ele contribui para a autoestima, o trabalho em equipe e o fortalecimento dos valores de respeito e amizade entre os jovens. Estamos muito felizes com o sucesso dessa ação, que une educação e esporte de forma tão transformadora”, afirmou.

INCLUSÃO SOCIAL

As fases regionais do Joer 2025 em Guajará-Mirim e Jaru são etapas importantes para a revelação de talentos e a promoção do esporte como ferramenta de inclusão social. O evento tem como objetivo estimular a participação de jovens em modalidades como atletismo, futsal, basquetebol, vôlei, natação, e diversas outras, além de promover a integração e o fortalecimento do esporte nas escolas de Rondônia.

Fonte

Texto: Ananda Carvalho

Fotos: Ananda Carvalho

Secom - Governo de Rondônia