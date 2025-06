Celebração da tradição e identidade do povo Pomerano em Rondônia é fortalecida com 13ª Pomerfest

O evento celebrou a tradição e a identidade do povo Pomerano com um dia repleto de cultura, música, gastronomia e manifestações típicas da comunidade

A13ª edição da Pomerfest foi realizada no sábado (14), em Espigão do Oeste, celebrando a tradição e a identidade do povo Pomerano com um dia repleto de cultura, música, gastronomia e manifestações típicas da comunidade. O evento contou com o apoio do governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), com recursos de emendas parlamentares.

A programação incluiu a tradicional carreata Pomerana, que percorreu as ruas da cidade com trajes típicos e decoração temática; o casamento típico Pomerano, encenado de forma divertida e fiel aos costumes; apresentações de grupos folclóricos com danças tradicionais; e o disputado concurso da Beleza Jovem Pomerana, que encantou o público com a alegria e autenticidade dos participantes. O encerramento foi marcado por muita animação ao som do músico Rogério da Concertina e da cantora Viviane Sanfoneira.

Reconhecida como patrimônio cultural de natureza imaterial de Rondônia pelo Decreto nº 28.455, de 21 de setembro de 2023 , a Pomerfest reafirma seu papel como símbolo da resistência e valorização da cultura dos imigrantes Pomeranos. Durante todo o evento, visitantes puderam saborear pratos típicos, como a tradicional linguiça Pomerana, e participar de momentos conduzidos em língua Pomerana, fortalecendo os laços com as raízes europeias.

De acordo com a membro da Associação Pomerana, Queicia Schultz, a festa é um marco histórico para a comunidade. “Esse respeito pela nossa cultura e pela nossa comida é muito importante, mostra pra nós e para Rondônia, ainda mais agora que somos patrimônio cultural do estado. Foram vários anos de luta, e hoje estamos comemorando a 13ª festa da tradição Pomerana aqui em Espigão do Oeste. Comemorando juntos com esse povo tão bonito e tão unido”, destacou.

O secretário da Sejucel, Paulo Higo, evidenciou a relevância do evento. “O registro da Pomerfest no Livro das Celebrações é um marco para Rondônia. Isso garante que as futuras gerações tenham acesso a essa rica herança cultural, promovendo o respeito e o orgulho pelas origens que formam o nosso estado.”

