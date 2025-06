Fhemeron celebra Dia Mundial do Doador de Sangue com homenagens e mais de 488 bolsas coletadas em RO

Fhemeron celebrou o Dia Mundial do Doador de Sangue, em 14 de junho, em todas as suas unidades da Hemorrede estadual

Com homenagens, ações educativas e um aumento expressivo nas coletas de sangue, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) celebrou o Dia Mundial do Doador de Sangue, no sábado (14), em todas as suas unidades da Hemorrede estadual. Durante a semana comemorativa, que integra o calendário do Junho Vermelho, a Fhemeron realizou coletas internas e itinerantes em diversos municípios, somando 488 bolsas de sangue coletadas e 18 novos cadastros de doadores de medula óssea (HLA).

O objetivo da campanha foi reconhecer e valorizar o gesto solidário de quem doa sangue e sensibilizar a população para manter os estoques regulares durante todo o ano. Além das coletas, a programação incluiu distribuição de brindes, lanches especiais e agradecimentos personalizados aos doadores que compareceram às unidades.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou o compromisso do Estado em garantir o abastecimento contínuo dos hemocentros, por meio de ações de incentivo e fortalecimento das campanhas de doação. “Cada bolsa de sangue representa vidas salvas. O trabalho da Fhemeron é essencial para o sistema de saúde e reflete o empenho do governo em cuidar das pessoas, com investimentos e apoio às campanhas de conscientização em todo o estado”, enfatizou.

A presidente da Fhemeron, Gabriele Moreira Gaspar, ressaltou a importância do engajamento da sociedade. “O Junho Vermelho é um mês de celebração e conscientização. Aproveitamos esta data simbólica para agradecer aos nossos doadores e ampliar o chamado para que mais pessoas se tornem doadoras frequentes. Nosso objetivo é manter os estoques seguros e salvar cada vez mais vidas”, afirmou.

Um exemplo inspirador o pai incentivou o filho a ser doador ao completar 17 anos

Durante a semana, várias histórias emocionaram as equipes e os doadores. Um exemplo inspirador é o de Moacir Bastos, que doa sangue há 26 anos. Incentivado por ele, seu filho Guilherme, ao completar 17 anos, também se tornou doador, criando uma corrente de solidariedade que agora é tradição na família.

As coletas ocorreram nas unidades de Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Vilhena e Cerejeiras, além de pontos externos, como a Câmara de Vereadores de Porto Velho e coletas itinerantes em Alvorada do Oeste e outras localidades. A mobilização contou com o engajamento e participação da comunidade.

Resultados da Semana do Doador

Porto Velho: 101 bolsas e 10 cadastros HLA (incluindo coleta na Câmara Municipal)

101 bolsas e 10 cadastros HLA (incluindo coleta na Câmara Municipal) Ariquemes: 41 bolsas

41 bolsas Cacoal (Alvorada do Oeste): 109 bolsas e 8 cadastros HLA

109 bolsas e 8 cadastros HLA Ji-Paraná: 35 bolsas e 6 cadastros HLA

35 bolsas e 6 cadastros HLA Rolim de Moura: 72 bolsas

72 bolsas Vilhena: 68 bolsas

68 bolsas Cerejeiras: 62 bolsas

62 bolsas Total geral:488 bolsas de sangue coletadas e 18 cadastros de HLA.

Além da homenagem aos doadores, os servidores e voluntários da Fhemeron também receberam reconhecimento pela dedicação ao serviço público de saúde.

O sangue que você doa hoje pode ser o que salva uma vida amanhã. Torne-se um doador regular e faça parte desta rede de solidariedade que salva vidas todos os dias.

Fonte

Texto: Dinho Nascimento

Fotos: Assessoria Fhemeron

Secom - Governo de Rondônia