Governo de RO avança em operação de resgate do Barco Hospital Walter Bartolo no Rio Mamoré

Segue a operação de resgate da Unidade de Saúde Social Fluvial Walter Bartolo, no Rio Mamoré, no município de Guajará-Mirim. O barco hospital, responsável por levar atendimento médico a comunidades ribeirinhas de difícil acesso, teve sua operação interrompida após um incidente que resultou em seu encalhe.A fase de mobilização foi iniciada pelo governo de Rondônia, entre os dias 6 e 11 de junho, com o envio de balsas, empurradores, guinchos, mergulhadores e maquinário pesado. Uma base flutuante foi montada para dar suporte técnico às ações, e todo o processo está sendo acompanhado por equipe da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), garantindo segurança, transparência e respeito às normas ambientais.

Entre os dias 12 e 15 de junho, a operação avançou com a realização de novas incursões subaquáticas por mergulhadores, que retiraram materiais soltos dos compartimentos internos da embarcação e os entregaram à equipe da Sesau no local. Paralelamente, técnicos iniciaram a soldagem de olhais metálicos diretamente no casco do barco hospital, estruturas fundamentais para viabilizar a futura manobra de içamento.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a embarcação assegura o acesso à saúde de populações que dependem exclusivamente do atendimento fluvial. Com a força-tarefa para a recuperação do Walter Bartolo, o governo do estado continuará levando atendimento e dignidade a quem vive em regiões isoladas.

PREPARAÇÃO DO PORTO

Avanços na preparação para o içamento do Barco Hospital Walter Bartolo

Também foi iniciada a preparação do porto provisório, ponto onde ocorrerá a atracação e destombamento da embarcação após a reflutuação. A operação contou com a chegada de um terceiro empurrador e de escavadeira hidráulica, reforçando o suporte logístico.

Ainda em fase de execução, a operação de resgate contará com o apoio de uma segunda balsa e de um empurrador, que serão responsáveis por conduzir a embarcação até o ponto de destombamento.

O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, enfatizou o empenho das equipes envolvidas no resgate da unidade hospitalar fluvial. “Nosso objetivo é restabelecer, com segurança e qualidade, o atendimento à população ribeirinha de Guajará-Mirim e de áreas próximas. Todas as etapas estão sendo acompanhadas tecnicamente para garantir a efetividade da operação.”

Vejas as imagens aéreas da operação de resgate do Barco Hospital Walter Bártolo:

