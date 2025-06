Siga Fácil: Governo de SP lança site para auxiliar motoristas sobre cobrança de pedágio eletrônico

O Governo de São Paulo lançou o site do sistema Siga Fácil ( sigafacil.sp.gov.br ) para auxiliar motoristas com pagamento de pedágios na nova modalidade eletrônica. O modelo substitui as tradicionais praças de pedágio por pórticos inteligentes, que identificam automaticamente os veículos por meio de placas ou tags eletrônicas. A mudança vai tornar o trânsito mais fluido e seguro com a eliminação das filas, reduzindo o risco de acidentes. Ele promove ainda justiça tarifária ao utilizar cobrança mais equilibrada.