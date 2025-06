Governo de RO decreta pontos facultativos na quinta (19) e sexta-feira (20) devido ao Corpus Christi

Em consideração à celebração do Corpus Christi, importante data religiosa, o governo de Rondônia suspende o expediente nos órgãos públicos estaduais nesta quinta-feira (19) e sexta-feira (20), mas mantém, normalmente, no período, os serviços essenciais e de emergência como de saúde e segurança pública.

A data não é considerada feriado nacional, mas estados e municípios têm autonomia para decretar ponto facultativo. O governo de Rondônia havia antecipado a comunicação da ausência de expediente nessas datas por meio do Decreto n° 29.900 , que estabelece o Calendário de Feriados e Pontos Facultativos de 2025, publicado em dezembro de 2024.

As secretarias e órgãos do governo de Rondônia irão preservar serviços necessários para garantir a ordem e o bem-estar da população no período, com planejamento e disciplina, para que a data seja celebrada de forma harmoniosa no estado.

Texto: Vanessa Moura

Fotos: Frank Néry

Secom - Governo de Rondônia