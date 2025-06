Governo de SP realiza missão oficial à Ásia para atrair investimentos em infraestrutura

O Governo de São Paulo iniciou nesta segunda-feira (16) uma missão internacional com destino à Ásia, com o objetivo de ampliar o diálogo com empresas, instituições financeiras e órgãos governamentais da China, Coreia do Sul e Japão. A agenda será coordenada pela Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado (SPI) e ocorrerá entre os dias 16 e 27 de junho, com foco em mobilidade urbana, transporte sobre trilhos, infraestrutura logística e projetos de requalificação urbana.