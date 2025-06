O monitoramento de incêndios no estado de São Paulo passa a contar neste ano com a Sala SP Sem Fogo, plataforma que monitora os focos de incêndio e avalia as condições climáticas das regiões paulistas. A sala foi montada no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), no Palácio dos Bandeirantes, com o acompanhamento da Defesa Civil.